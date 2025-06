Metamorfosi di una provincia Lecco e quei 350mila visitatori del ponte del 2 Giugno

Lecco sta vivendo una metamorfosi sorprendente: quasi 350mila visitatori nel weekend del 2 giugno! Un colpo d'occhio affascinante che rivela come la provincia stia diventando una meta ambita. Con oltre un milione di presenze durante le festività primaverili, è chiaro che Lecco non è più solo una città da scoprire, ma un vero e proprio fenomeno turistico in crescita. Scopri cosa rende questo angolo d'Italia così irresistibile!

Lecco – Quasi 350mila visitatori nell’ultimo weekend nei centri più attrattivi della provincia di Lecco, tanti quanti tutti i lecchesi che nell’intera provincia vi abitano. Più di un milione invece durante le vacanze di Pasqua e il ponte del Primo maggio. Lecco nel lungo fine settimana del 2 giugno è stata invasa da quasi 140mila persone, tra turisti e visitatori di giornata; Varenna da 69.500; Mandello del Lario da 70mila; Merate da 40mila; Bellano da 22mila. Si aggiungono ai 500mila visitatori di Lecco dei ponti di Pasqua e del Primo maggio appunto; ai 265mila di Varenna; ai 215mila di Mandello; ai quasi 110mila di Merate; ai 75mila di Bellano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Metamorfosi di una provincia. Lecco e quei 350mila visitatori del ponte del 2 Giugno

