Meta investe nell' energia nucleare e salva una centrale in Illinois

Meta sta scommettendo sul futuro dell'energia nucleare, salvando una centrale in Illinois per soddisfare la crescente domanda energetica delle sue piattaforme. Questo investimento non è solo un passo verso la sostenibilità , ma anche una risposta alle sfide poste dall'intelligenza artificiale in espansione. Un segnale chiaro: il mondo tecnologico abbraccia l'energia pulita, e i giganti del settore si mobilitano per un futuro a basse emissioni di carbonio. Resta da vedere come questo influenzerà il panorama energetico globale!