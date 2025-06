Merz sfida i giudici sui respingimenti

In un momento in cui l'Europa si confronta con sfide migratorie sempre più complesse, il governo tedesco, guidato da Merz, mantiene una posizione rigorosa sui respingimenti. La recente decisione del tribunale di Berlino, che ha bocciato il respingimento di tre somali, solleva interrogativi sulle politiche di accoglienza. Questo episodio mette in luce un dibattito cruciale: come bilanciare sicurezza e diritti umani nel cuore dell’Unione Europea?

Mantiene la linea dura sui respingimenti il governo tedesco. Lunedì il tribunale amministrativo di Berlino ha dichiarato illegale il respingimento di tre cittadini somali, fermati vicino al confine e respinti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Merz sfida i giudici sui respingimenti

In un momento in cui l'Europa affronta una crescente pressione migratoria, il governo tedesco di Merz solleva un polverone sfidando i giudici sui respingimenti dei richiedenti asilo.

