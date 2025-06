Mercoledì nero sulle strade di Rho | muore motociclista di 61 anni grave un 14enne caduto dal monopattino

Mercoledì nero a Rho: un tragico incidente ha portato via la vita di un motociclista di 61 anni, mentre un 14enne è in condizioni gravi dopo essere caduto dal monopattino. Questi eventi sollevano importanti interrogativi sulla sicurezza stradale, mentre sempre più giovani si spostano su mezzi alternativi. È fondamentale riflettere su come rendere le nostre strade più sicure per tutti, perché ogni vita conta.

Incidente stradale mortale mercoledì mattina a Rho. Poco dopo le 11.30, in via San Giovanni Bosco all'altezza del civico 2, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, un furgone si è scontrato con una moto. Lo scontro. L'impatto è stato violento, il motociclista è sbalzato dal mezzo e ha fatto un volo di alcuni metri finendo rovinosamente a terra sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112, sul posto è stata inviata un'ambulanza di Rho Soccorso e l'elisoccorso di Niguarda. Quando i sanitari sono arrivati in via San Giovanni Bosco il centauro, un 61enne, era incosciente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mercoledì nero sulle strade di Rho: muore motociclista di 61 anni, grave un 14enne caduto dal monopattino

