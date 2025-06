Merce non tracciata e carenze igienico sanitarie | chiuso un ristorante nel Vallo di Diano

Scandalo nel Vallo di Diano: un ristorante è stato chiuso a causa di merce non tracciata e gravi carenze igienico-sanitarie. I controlli dei tecnici del Dipartimento di prevenzione hanno riscontrato irregolarità che mettono a rischio la sicurezza dei clienti, portando alla sospensione immediata dell’attività. Un richiamo forte all’importanza di rispettare le norme per tutelare salute e legalità, dimostrando che nessuna trasgressione può passare inosservata.

