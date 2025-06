Mercato Napoli Pedullà | Sono tre i calciatori che gli azzurri hanno come priorità

Il Napoli si prepara a un calciomercato ricco di sorprese! Alfredo Pedullà svela che tre nuovi calciatori sono al centro delle priorità azzurre. Con Antonio Conte al timone, la squadra partenopea sta cercando di rinforzarsi e di completare un puzzle che potrebbe portare a una stagione da protagonista. Riuscirà il club a trasformare queste ambizioni in realtà? Non perdere i prossimi aggiornamenti!

Grosse novità in casa Napoli, con Alfredo Pedullà che fa il punto della situazione in vista del calciomercato in entrata che sarà fatto. Il Napoli in queste ore è scatenato sul mercato e, pian piano, sta cercando di costruire una squadra di livello incastrando alcuni tasselli mancati nella rosa attuale. Antonio Conte deciderà, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, i migliori calciatori da prendere per migliorare gli azzurri. Il tecnico ha una voglia assurda – come da lui dichiarato post colloquio con De Laurentiis – di ripetersi in campionato, anche se non sarà affatto facile. Poi c'è la Champions League, competizione che il Napoli rispetterà e proverà a togliersi delle soddisfazioni importanti.