Mercato Napoli Conte ha scelto il prossimo acquisto | spunta lo scambio

Il Napoli è pronto a compiere un altro passo verso la gloria, e Antonio Conte ha già in mente il suo prossimo colpo. In un mercato che promette sorprese, lo scambio potrebbe rivelarsi la chiave per rafforzare la squadra. Con la voglia di riconfermare i successi della scorsa stagione, gli azzurri dimostrano di puntare in alto. Riusciranno a sorprendere tutti? Restate sintonizzati!

Antonio Conte sembra aver scelto il prossimo rinforzo per il suo Napoli: azzurri disposti allo scambio pur di accontentare il tecnico. È un Napoli ambizioso, dalla grande voglia di confermare ciò che è stato nella stagione che si è appena lasciato alle spalle. Anche per questo Antonio Conte ha scelto di restare in azzurro, forte di garanzie dal punto di vista del mercato che, evidentemente, difficilmente erano da rifiutare. Non lascia, ma raddoppia: l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha votato ancora una volta Napoli, pur consapevole che servirà un’estate affollata di rinforzi per continuare a puntare a qualcosa di importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Conte ha scelto il prossimo acquisto: spunta lo scambio

Una piccola, ma doverosa precisazione. Sul budget mercato del #Napoli leggo e sento varie stime: c'è chi sostiene verranno spesi 150 milioni e chi 200. Non entro nel merito, faccio solo notare che al costo del cartellino va aggiunto quello lordo del ingaggio. Tweet live su X

Napoli sul mercato, obiettivo Frattesi https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/06/napoli-sul-mercato-obiettivo-frattesi-ddff6f5c-1971-4bb3-990a-804f2fb1a038.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. Tweet live su X

Mercato Napoli, le mosse di Conte e Manna: dall'attesa per Frattesi all'affondo per Lee Kang-in

Lo riporta msn.com: NAPOLI - Non solo Bonny. Il Napoli ha bisogno di incrementare il tasso realizzativo, avendo chiuso la stagione della grande impresa scudetto con il sesto attacco del campionato. Il sogno è Viktor Gyök ...

Mercato Napoli, tutti i nomi per Conte: dal pallino Frattesi al sogno Gyokeres

Si legge su msn.com: Incrementare il numero di gol della squadra, che ha vinto il campionato con il sesto attacco della A, è l’obiettivo primario da centrare sul mercato ...

Conte ha cambiato i piani di Napoli e Juventus. Manna aveva concordato mosse di mercato con Allegri (Gazzetta)

Da ilnapolista.it: È andata certamente peggio alla Juventus. A Torino restano i cocci del dietrofront di Conte che ha coinvolto anche Allegri ...