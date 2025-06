Mercato Juventus un bianconero è definitivamente fuori dal progetto | non volerà negli Stati Uniti per il Mondiale per Club Cosa succede

Il mercato Juventus si infiamma: un giocatore bianconero, ormai escluso dal progetto, non volerà negli Stati Uniti per il Mondiale per club e potrebbe essere ceduto già questa estate. Un’anticipazione che scuote l’ambiente, aprendo nuovi scenari sul futuro e sulle strategie di mercato della Vecchia Signora. Ma cosa succederà realmente? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti e le possibili conseguenze per la squadra di Allegri.

Mercato Juventus, è fuori dal progetto: niente Mondiale per lui e cessione in estate. Tutti gli aggiornamenti in casa bianconera. Focus di Tuttosport anche sul futuro di Arkadiusz Milik, assente di fatto da 365 giorni e che continua a svolgere un lavoro personalizzato alla Continassa. L'ultimo rinnovo firmato con scadenza giugno 2027 ha messo la Juve ed il centravanti polacco nelle condizioni di poter scegliere con calma la prossima squadra: per lui, infatti, in bianconero non ci sono più possibilità. L'ex Napoli è destinato a lasciare la Juventus almeno in prestito.