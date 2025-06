Mercato Juventus la rivale insiste! Cosa filtra sulla cessione del big bianconero | ecco la posizione della dirigenza Ultimissime

Il calciomercato estivo si avvicina e il futuro di Andrea Cambiaso è in bilico. Il Milan, pronto a sfidare la Juventus, ha messo gli occhi sul laterale bianconero, già conteso a gennaio dal Manchester City. La dirigenza della Juve sta valutando le offerte, mentre il clima di incertezza alimenta curiosità tra i tifosi. Riuscirà Cambiaso a rimanere in bianconero o sarà il momento di una nuova avventura?

Mercato Juventus, la rivale insiste! Cosa filtra sull’addio del big: novità importanti in vista della sessione estiva di calciomercato. Il futuro di Andrea Cambiaso, già ad un passo dal Manchester City a gennaio, è ancora tutto da scrivere. Il laterale bianconero è finito in cima alla lista del Milan per il dopo Theo Hernandez, soprattutto sulla spinta di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico dei bianconeri, che ha avuto Cambiaso alla Juventus, riabbraccerebbe volentieri il jolly. Come riferito da Tuttosport, per il mercato Juventus si tratta ora di decidere se dare l’ok alla cessione per incassare una bella cifra da reinvestire o proseguire ancora con lui. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, la rivale insiste! Cosa filtra sulla cessione del big bianconero: ecco la posizione della dirigenza. Ultimissime

