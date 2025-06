Mercato Juventus Germania Portogallo è la gara della discordia | sui social arriva l’incoraggiamento per solo uno dei portoghesi in rosa Il caso

Il mondo del calcio si infiamma tra mercato e nazionali, ma questa volta la tensione si concentra sulla Juventus. La sfida Germania-Portogallo ha acceso gli animi sui social, svelando un possibile addio di un portoghese in bianconero. Tra pressioni, sogni e speranze, i tifosi si schierano: solo uno riceverà l’incoraggiamento che merita. La domanda ora è: quale sarà il futuro di quel talento lusitano? La risposta potrebbe arrivare proprio stasera.

Mercato Juventus, Germania Portogallo potrebbe aver segnato la fine dell’esperienza di quel giocatore lusitano in bianconero?. Il profilo social X della Juve potrebbe aver dato un indizio in sede di mercato per quanto concerne uno dei prestiti bianconeri. Questa sera va in scena Germania Portogallo, andata della semifinale di Nations League. Per l’occasione, Madama ha infuso forza a Francisco Conceicao, dimenticandosi di Renato Veiga. Che possa essere un indizio di mercato per una sua mancata conferma? Il messaggio che segue apre il caso. PAROLE – « Occhi puntati sull’obiettivo! Il Portogallo di Francisco Conceicao affronta la Germania nella semifinale di UEFA Nations League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com