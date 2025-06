Mercato Juventus c’è un ritorno di fiamma? Ufficiale il rientro dal prestito | nuova occasione per i bianconeri in vista della prossima stagione

Il mercato della Juventus si infiamma con un possibile ritorno di fiamma! Con il rientro di Sancho dal prestito al Chelsea, i bianconeri potrebbero cogliere l’occasione per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In un calcio sempre più competitivo, avere un talento come Sancho potrebbe significare un vero e proprio salto di qualità. Riuscirà la Juve a strappare questa opportunità imperdibile? Le scommesse sono aperte!

Mercato Juventus, c’è un ritorno di fiamma? Nuova occasione per il club bianconero dopo il suo rientro dal prestito. Sancho lascia ufficialmente il Chelsea e rientra al Manchester United: i Blues hanno pagato la penale di 5 milioni di sterline per liberare l’esterno inglese. Potrebbe così approfittarne la Juve: non è infatti da escludere un ritorno di fiamma per l’ex Borussia Dortmund in vista della prossima stagione. Ecco il messaggio d’addio del giocatore al Chelsea. SANCHO – «Grato per l’esperienza. Un grande abbraccio a tutti al Chelsea che mi hanno fatto sentire a casa: compagni di squadra, staff e tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, c’è un ritorno di fiamma? Ufficiale il rientro dal prestito: nuova occasione per i bianconeri in vista della prossima stagione

Scopri altri approfondimenti

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

Segui queste discussioni su X

ULTIM’ORA MERCATO #Juventus, definito l’accordo con Cristiano #Giuntoli per la risoluzione consensuale del contratto #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato Tweet live su X

#Elkann azzera la #Juventus. In un confronto teso è stato comunicato a #Giuntoli il licenziamento, chiusa dopo due anni la sua era alla Continassa. All’ex direttore tecnico imputati gli scarsi risultati sportivi e un mercato costato oltre 200 milioni e in larga part Tweet live su X