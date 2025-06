Mercato Juventus blindato un altro bianconero | secco no alla rivale per il trasferimento del big Gli ultimi aggiornamenti

Il mercato della Juventus si infiamma con il secco no a un’offerta del Napoli per Federico Gatti, difensore sempre più centrale nel progetto bianconero. Questa decisione non è solo una questione di giocatori, ma un chiaro segnale della stabilità voluta dalla dirigenza. In un periodo in cui le squadre cercano di consolidare i propri talenti, la Juve punta a costruire un futuro solido e competitivo. Chi sarà il prossimo a rimanere?

Mercato Juventus, blindato un altro bianconero: secco no alla rivale. Il big è un punto fermo, soprattutto in caso di permanenza di Tudor in panchina. Il Napoli di Antonio Conte insiste per Federico Gatti, il difensore della Juventus diventato ormai uno dei punti fermi della rosa bianconera. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Conte vorrebbe strapparlo alla Juve, ma da Torino è arrivata una secca risposta: il centrale è un punto fermo, a maggior ragione se dovesse essere confermato Tudor in panchina. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, blindato un altro bianconero: secco no alla rivale per il trasferimento del big. Gli ultimi aggiornamenti

Approfondisci con questi articoli

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

Segui queste discussioni su X

ULTIM’ORA MERCATO #Juventus, definito l’accordo con Cristiano #Giuntoli per la risoluzione consensuale del contratto #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato Tweet live su X

#Elkann azzera la #Juventus. In un confronto teso è stato comunicato a #Giuntoli il licenziamento, chiusa dopo due anni la sua era alla Continassa. All’ex direttore tecnico imputati gli scarsi risultati sportivi e un mercato costato oltre 200 milioni e in larga part Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Juve, idea rinnovo Kolo Muani: tutte le alternative per l'attacco

Lo riporta msn.com: Il club bianconero spera non solo di portarlo negli Stati Uniti, ma anche di prolungare il prestito di un anno. Intanto Yildiz confermato uomo simbolo del nuovo corso ...

Juve, blindato il nuovo Verratti: Montero stregato, regia e punizioni letali

Riporta tuttosport.com: La nostra è una famiglia di calciatori, uno gioca a Cipro, un altro ... Juve sulle tracce di Ricardo Pepi Quello che si aspetta la Juventus che, intanto, non smette di seguire il mercato ...

Pagina 1 | Calciomercato Juve, Giuntoli fa cinque nomi per il Mondiale: tre conferme e due ritorni

Segnala msn.com: Il dirigente bianconero nel prepartita di Venezia rivela le mosse post campionato: "Stiamo parlando con i club, con uno è già tutto a posto" ...