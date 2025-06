Mercato Juve il futuro di quell’obiettivo bianconero è in dubbio | arriva l’annuncio dell’agente! Le parole possono rimettere in corsa i bianconeri

Il futuro di Gianluigi Donnarumma si fa incerto e apre nuovi scenari di mercato per la Juventus. L’annuncio dell’entourage del portiere del PSG riaccende la speranza bianconera, lasciando intravedere possibilità di un ritorno in Italia. Con le parole di Raiola che alimentano l’attenzione, il sogno di vederlo indossare di nuovo la maglia della Juve potrebbe non essere più solo un’ipotesi. La domanda ora è: la Vecchia Signora saprà cogliere questa occasione?

Mercato Juve, l’obiettivo bianconero è ancora soggetto del desiderio di Madama: arriva l’annuncio ufficiale dell’entourage dl giocatore. Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha confermato che il suo assisto potrebbe lasciare il PSG per continuare la sua carriera altrove. Che ci sia anche la Juve dietro quest’incertezza? Arriva la riposta dalla sede dell’ Inter. BONAVENTURA – « Dobbiamo risentirci con il Paris e poi vediamo, ha tante offerte. Eventualità Inter? Che piace non è un mistero. Ma non c’è nulla zero proprio adesso. Napoli figuriamoci ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, il futuro di quell’obiettivo bianconero è in dubbio: arriva l’annuncio dell’agente! Le parole possono rimettere in corsa i bianconeri

Contenuti che potrebbero interessarti

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Segui queste discussioni su X

MEZZOGIORNO #MERCATO GIOVANNI #LEONI NEI RADAR #JUVE, JONATHAN #DAVID ADESSO O MAI PIÙ, VERTICE #COMOLLI-#TUDOR… #ULTIMISSIME #JUVE #MOMBLANO #GJUST #BACCI ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE htt Tweet live su X

Mercato #Juve, quel giocatore di sarà protagonista al #MondialeperClub! L’obiettivo è convincere i bianconeri a farlo rimanere, ma…La situazione attuale Tweet live su X