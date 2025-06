Mercato Inter si lavora su un doppio binario per l’attacco | Bonny sullo sfondo! 2 nomi in cima alla lista per la difesa

L'Inter è pronta a rivoluzionare il suo attacco: mentre Bonny resta un'opzione sullo sfondo, i nerazzurri puntano su due nomi di spessore per la difesa. Questo doppio binario strategico evidenzia l'ambizione della squadra in un mercato sempre più competitivo. Con l'arrivo imminente di Sucic e Henrique, i tifosi possono aspettarsi sorprese che potrebbero fare la differenza nella prossima stagione! Rimanete sintonizzati!

. Le mosse dei nerazzurri. Il mercato Inter è nel pieno delle sue attività. Oggi arriveranno le ufficialità dei colpi Petar Sucic e Luis Henrique, i quali non saranno gli unici ad arrivare a Milano prima dell’inizio del Mondiale per Club. Come spiega la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri lavorano su più piste per l’attacco e per la difesa: le priorità in avanti sono Hojlund e David, per la difesa occhio a Beukema e Lucumì del Bologna. MERCATO INTER – « Al netto di quello che succederà nella rosa attuale, altro c’è da aspettarsi dal mercato in entrata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, si lavora su un doppio binario per l’attacco: Bonny sullo sfondo! 2 nomi in cima alla lista per la difesa

