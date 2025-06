Mercanzie in piazza

...giornata ricca di emozioni e scoperte uniche. "Mercanzie in Piazza" non è solo un mercato, ma un viaggio tra storie e tradizioni dimenticate, un trend in crescita in un'epoca che riscopre il valore del vintage e dell'artigianato locale. Non perdere l'occasione di trovare tesori rari e di immergerti in un'atmosfera che celebra la creatività. Scopri il fascino del passato e lascia che ti sorprenda!

Via Provinciale a San Piero a Sieve si animerà domenica 8 giugno, ospitando "Mercanzie in Piazza", un appuntamento fisso per gli amanti dell'antiquariato, dell'artigianato e delle curiosità. Dalle ore 9:00 alle 20:00, la strada si trasformerà in un vivace mercato a cielo aperto, promettendo una.

