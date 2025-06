Mentre parlo con voi la mia famiglia potrebbe essere morta | fra traumi e angoscia le vite sospese dei palestinesi scappati da Gaza

Le parole di N.S., operatrice umanitaria, risuonano come un grido di dolore in un mondo che sembra aver dimenticato la storia della Nakba del 1948. Le vite dei palestinesi sono sospese tra angoscia e speranza, in un contesto globale in cui l'umanità fatica a trovare un equilibrio. Questo dramma ci ricorda che ogni conflitto lascia cicatrici profonde e che dietro a ogni numero ci sono storie di persone, famiglie e sogni infranti. È tempo di ascoltare e agire.

“Abbiamo sempre sentito i nostri nonni parlare delle persone fuggite nella Nakba del 1948. Ora sembra che anche noi faremo parte di quelli ‘ lontani per sempre ‘”. N.S. è un’operatrice umanitaria palestinese della Striscia di Gaza. L’anno scorso, prima che Israele chiudesse il confine di Rafah bloccando anche il passaggio di sfollati, è riuscita a scappare e mettersi in salvo insieme a suo marito e ai suoi due figli. Oggi è una degli oltre 100mila sfollati da Gaza che vivono in Egitto in una sorta di limbo, costretti a sostenere il peso dei sensi di colpa e del trauma lasciato da mesi di bombardamenti israeliani, insieme all’angoscia per chi è ancora dentro e alla speranza di tornare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mentre parlo con voi la mia famiglia potrebbe essere morta”: fra traumi e angoscia, le vite sospese dei palestinesi scappati da Gaza

