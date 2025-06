Mentre la Cgil straparla di precari l’occupazione continua a salire

Mentre la CGIL mette in evidenza il tema della precarietà, i dati Istat smentiscono le paure: nel 2024 si registrano ben 282.000 posti di lavoro in più, un record dal 2004. Questo trend positivo dimostra che, nonostante le critiche al Jobs Act, il mercato del lavoro sta reagendo. È tempo di riflettere su come valorizzare questa crescita e affrontare il futuro con ottimismo, piuttosto che con allarmismi infondati.

I dati dell'Istat zittiscono Landini: 282.000 posti di lavoro in più del 2024 (record dal 2004). Demonizzare il Jobs act è una follia.

