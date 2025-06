MENTANA FA VERGOGNARE VESPA & CO | LO SPECIALE REFERENDUM LO FA LA7 E NON RAI1

In un panorama mediatico spesso dominato da opinioni polarizzate, Mentana si distingue con coraggio e professionalità, mettendo al centro i fatti e il confronto autentico. La7 conferma il suo ruolo di vero servizio pubblico, offrendo uno speciale dedicato ai Referendum, mentre Vespa sembra assegnare meno importanza a un tema cruciale per i cittadini. Chi se non Mentana poteva portare in prima serata un dibattito così rilevante, dimostrando che l’informazione di qualità fa la differenza?

La7 si conferma la vera rete di servizio pubblico. Mentre Bruno Vespa non ha preparato nemmeno uno speciale in prima serata sui Referendum, ci pensa Enrico Mentana. Chi se non il direttore del TgLa7, il tg per eccellenza dove si raccontano i fatti e non le opinioni, poteva apparecchiare una serata con tanto di dibattito sui Referendum del prossimo 8 e 9 giugno 2025. Passi per Mediaset che come gruppo privato può fare ciò che vuole, ma fa rumore e addolora che Vespa abbia condotto due speciali su Papa Leone XIV (il secondo inutile) e nessuno sui Referendum. Se Vespa non vorrà irritare l’amata Giorgia, per Mentana il giornalismo è sacro. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MENTANA FA VERGOGNARE VESPA & CO: LO SPECIALE REFERENDUM LO FA LA7 E NON RAI1

Argomenti simili trattati di recente

MENTANA FA VERGOGNARE VESPA & CO: LO SPECIALE REFERENDUM LO FA LA7 E NON RAI1 - Enrico Mentana dimostra che il servizio pubblico non si misura solo in ascolti, ma nella qualità dell'informazione.

Segui queste discussioni su X

MENTANA FA VERGOGNARE VESPA & CO: LO SPECIALE REFERENDUM LO FA LA7 E NON RAI1 #EnricoMentana #BrunoVespa #Referendum #La7 #Rai1 Tweet live su X

Enrico Mentana Tweet live su X