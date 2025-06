Meloni | Molto utile summit con Macron

Il summit tra Meloni e Macron segna un passo cruciale nel rafforzare le relazioni Italia-Francia, due pilastri dell'Unione Europea. In un contesto internazionale sempre più incerto, la collaborazione tra queste nazioni è fondamentale per costruire un'Europa più sovrana e sicura. È interessante notare come il dialogo possa diventare l'arma principale per affrontare le sfide globali e proteggere i cittadini europei. L'unità è la chiave!

8.55 Il "lungo incontro" con il presidente francese Macron è stato "molto utile per rafforzare il dialogo e il coordinamento" fra Italia e Francia. Così la premier all'indomani del colloquio. "Come nazioni fondatrici Ue intendiamo lavorare insieme per un'Europa più sovrana, prospera e orientata alla pace, capace di tutelare i propri cittadini e i propri interessi". "Forti convergenze" su competitività , semplificazione,transizione energetica, tecnologie e settori strategici tra cui auto, siderurgia, IA, nucleare, spazio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

