Meloni minacce alla figlia | sospeso il professore Stefano Addeo

Il clima di tensione continua a imperversare anche nelle aule scolastiche. Dopo le minacce rivolte alla figlia della premier Meloni, il professore Stefano Addeo è stato sospeso cautelativamente. Questo episodio mette in luce un fenomeno inquietante: l'intolleranza che permea la società. La scuola, tradizionalmente luogo di educazione e confronto, deve tornare a essere un ambiente sicuro per tutti. È tempo di riflettere su come garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.

Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania ha disposto la sospensione cautelare di Stefano Addeo, il docente del Liceo «Medi» di Cicciano (NA).

Meloni, il prof delle minacce senza vergogna: "A chi ho chiesto di fare quel post" - In un clima di crescente tensione sui social media, il professor campano al centro delle polemiche si scusa per le minacce rivolte alla figlia di Giorgia Meloni.

#ConsiglioRegionaleLiguria #RegioneLiguria Ferma condanna per insulti e minacce rivolti alle figlie di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Matteo Piantedosi. Ok all'unanimità all'odg 110, presentato da Lilli Lauro (Fratelli d'Italia) @LilliLauro https://regione.liguria. Tweet live su X

Disposta la sospensione cautelare del professore Stefano Addeo, dopo le minacce rivolte alla figlia della premier Meloni, sul suo profilo Facebook. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/03/-sospeso-il-prof-che-ha-minacciato-la-figlia-di-meloni-_8 Tweet live su X

Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la #Campania ha disposto la sospensione cautelare di Stefano Addeo, il docente del Liceo "Medi" di Cicciano (NA), dopo le minacce rivolte alla figlia della premier #Meloni sul suo profilo Facebook. La Tweet live su X

