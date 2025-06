Meloni-Macron tre ore senza testimoni | obiettivo tenere unita l’Europa al G7

Meloni e Macron si sono incontrati in un colloquio riservato di tre ore, un gesto che parla chiaro: la stabilità dell'Europa deve rimanere una priorità al G7. In un contesto globale segnato da tensioni e incertezze, questo faccia a faccia segna una svolta nella diplomazia europea. Chissà quali strategie condivise potrebbero emergere per affrontare le sfide comuni? È il momento di unire le forze!

Oltre un’ora di colloquio. Anzi, no: ben tre, prima della cena con le rispettive delegazioni. Bisogna attaccarsi a questi dettagli per supporre che. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni-Macron, tre ore senza testimoni: obiettivo tenere unita l’Europa al G7

Meloni-Macron, incontro fiume a Palazzo Chigi: bilaterale di tre ore. Sul tavolo difesa, rafforzamento dei legami transatlantici, contrasto all'immigrazione irregolare, dazi e guerra in Ucraina Tweet live su X

Comunicato congiunto Meloni-Macron dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "Impegno per un'Europa più forte e sovrana". "Forti convergenze" tra Italia e Francia "dall'auto all'energia". E su Kiev: "Sostegno incrollabile all'Ucraina" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/pol Tweet live su X

Meloni ha fatto bene a scendere dalle barricate salviniane contro Macron e i “volenterosi” e a fare marcia indietro: l’interesse dell’Italia è di essere coprotagonista, non antagonista della Ue e dei principali partner. Macron è un leader che ha capito e ripetuto ch Tweet live su X

