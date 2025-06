Meloni-Macron | Sostegno incrollabile all’Ucraina Europa più sovrana

Meloni e Macron uniscono le forze per una Europa più forte e sovrana, in un momento storico in cui la stabilità geopolitica è fondamentale. Il sostegno incrollabile all'Ucraina segna un cambio di passo: non si tratta solo di sicurezza, ma di affermare un'identità europea unita. La cooperazione tra Italia e Francia potrebbe essere il motore di una nuova era di prosperità e pace nel continente. Un'opportunità da non perdere!

''L'Italia e la Francia intendono rafforzare l'impegno comune per un'Europa più sovrana, più prospera, soprattutto orientata alla pace. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni-Macron: “Sostegno incrollabile all’Ucraina, Europa più sovrana”

Leggi anche questi approfondimenti

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Segui queste discussioni su X

Nella serata di ieri, a Roma, ho avuto un lungo incontro con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, molto utile per rafforzare il dialogo e il coordinamento tra Italia e Francia di fronte alle crescenti sfide comuni. Come Nazioni fondatrici dell’ Tweet live su X

Meloni-Macron: pressing per tenere Trump nel G7. Cena del disgelo: Emmanuel chiede di fare fronte comune con The Donald. Lei: “Pari dignità su Kiev, basta esclusioni”. @salvini_giacomo Tweet live su X

New Podcast! "PRIME PAGINE | Vertice Meloni-Macron, linea comune su Ucraina e Ue" on @Spreaker #aiuti #corpo #dalloglio #europa #fossacomune #gaza #hamas #kiev #meloni_macron #mosca #padre #putin #raqqa #ritrovamento #tregua #ucraina # Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Meloni-Macron, il vertice del disgelo: «Sostegno incrollabile a Kiev, forti convergenze dall'auto all'energia»

Da msn.com: «L'Italia e la Francia, fedeli al loro ruolo di Nazioni fondatrici della costruzione europea, intendono rafforzare il loro impegno comune per un'Europa più sovrana, ...

Incontro Meloni-Macron: "Sostegno incrollabile all'Ucraina, convergenze sull'Agenda Ue per la competitività"

msn.com scrive: Incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. I due hanno avuto un bilaterale, durato circa tre ore, poi la cena allargata alle delegazioni. Il capo ...

IL BILATERALE MELONI-MACRON CERTIFICA L’INIZIO DI UN NUOVO CORSO

Scrive opinione.it: Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron hanno siglato un nuovo patto ... aggressione russa e all’indomani dei colloqui tra Ucraina e Russia di Istanbul, il sostegno incrollabile e senza esitazioni di ...