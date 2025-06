Meloni-Macron i dossier del summit | Per un?Europa più sovrana più forte e più prospera Niente soldati all' Ucraina fronte comune sui prodotti dop

Meloni e Macron si sono incontrati in un summit cruciale per un'Europa più sovrana e prospera. Tra i temi trattati, spicca il fronte comune sui prodotti DOP e l'assenza di soldati per l'Ucraina. Un incontro che segna un passo verso una maggiore unità europea, in un contesto internazionale sempre più complesso. La battuta ironica dello staff, "Ma saranno vivi?", mette in luce la tensione che si prova nel voler costruire un futuro comune.

Superate le tre ore ditête-à-tête l?attesa e l?apprensione lasciano il campo all?ironia: «Ma saranno vivi?», sdrammatizza qualcuno nello staff di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni-Macron, i dossier del summit: «Per un?Europa più sovrana, più forte e più prospera». Niente soldati all'Ucraina, fronte comune sui prodotti "dop"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Segui queste discussioni su X

Meloni-Macron: pressing per tenere Trump nel G7. Cena del disgelo: Emmanuel chiede di fare fronte comune con The Donald. Lei: “Pari dignità su Kiev, basta esclusioni”. @salvini_giacomo Tweet live su X

New Podcast! "PRIME PAGINE | Vertice Meloni-Macron, linea comune su Ucraina e Ue" on @Spreaker #aiuti #corpo #dalloglio #europa #fossacomune #gaza #hamas #kiev #meloni_macron #mosca #padre #putin #raqqa #ritrovamento #tregua #ucraina # Tweet live su X

Dal vertice tra #Meloni e #Macron, ieri a Palazzo Chigi, sostegno all'Ucraina e impegno congiunto per un'Europa più forte. Nelle oltre tre ore di colloquio i due leader hanno discusso anche di Gaza, dazi e del rilancio del trattato del Quirinale tra Italia e Franc Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Meloni-Macron, i dossier del summit: niente soldati all'Ucraina, fronte comune sui prodotti "dop" e il timore di sbarchi fuori controllo

Segnala ilmattino.it: Superate le tre ore ditête-à-tête l’attesa e l’apprensione lasciano il campo all’ironia: «Ma saranno vivi?», sdrammatizza qualcuno nello staff ...

Incontro fiume Meloni-Macron, ecco come il dialogo (faticosamente) è ripartito in nome di “un’Europa più forte”

askanews.it scrive: Roma, 4 giu. (askanews) – Sorrisi, due baci di saluto, le mani strette, qualche parola bisbigliata. La ‘pacificazione’ tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron inizia, a favore di fotografi e telecamere, ...

Meloni-Macron, incontro di tre ore a Palazzo Chigi: cosa è stato deciso

notizie.it scrive: L’incontro bilaterale a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron è durato quasi tre ore, concludendosi con una cena di lavoro allargata alle delegazioni. Ecco retroscena e dettagli.