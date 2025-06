Meloni-Macron i dossier del summit | niente soldati all' Ucraina fronte comune sui prodotti dop e il timore di sbarchi fuori controllo

Nel recente summit tra Meloni e Macron, i due leader affrontano temi cruciali come il sostegno all'Ucraina e la gestione dei flussi migratori. Ma è sul fronte dei prodotti DOP che si gioca una partita strategica, unendo cultura e economia in un'Europa che cerca di ritrovare coesione. Non solo diplomazia, ma anche un richiamo alle nostre radici culinarie: un modo per riscoprire l'identità europea in tempi incerti.

Superate le tre ore ditête-à -tête l?attesa e l?apprensione lasciano il campo all?ironia: «Ma saranno vivi?», sdrammatizza qualcuno nello staff di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni-Macron, i dossier del summit: niente soldati all'Ucraina, fronte comune sui prodotti "dop" e il timore di sbarchi fuori controllo

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

