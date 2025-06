Meloni e Macron si schierano ancora con von der Leyen e contro Putin | Ue più sovrana e sostegno incrollabile all’Ucraina

Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron riaccendono la fiamma dell'unità europea, schierandosi al fianco di Ursula von der Leyen contro Putin e a sostegno dell'Ucraina. La prossima tappa? Un vertice bilaterale in Francia nel 2026 per rilanciare il programma del Trattato del Quirinale. Un passo decisivo verso una UE più sovrana, in un contesto globale sempre più complesso. La vera domanda è: quale futuro attende l'Europa?

Il prossimo vertice bilaterale si terrà in Francia all’inizio del 2026, con l’obiettivo dichiarato di aggiornare il programma di lavoro previsto dal Trattato del Quirinale Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, nel bilaterale a Palazzo Chigi, “siglano una ritrovata intesa” che punta su sovranità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni e Macron si schierano ancora con von der Leyen e contro Putin: “Ue più sovrana e sostegno incrollabile all’Ucraina”

New Podcast! "PRIME PAGINE | Vertice Meloni-Macron, linea comune su Ucraina e Ue" on @Spreaker #aiuti #corpo #dalloglio #europa #fossacomune #gaza #hamas #kiev #meloni_macron #mosca #padre #putin #raqqa #ritrovamento #tregua #ucraina # Tweet live su X

Meloni-Macron, incontro fiume a Palazzo Chigi: bilaterale di tre ore. Sul tavolo difesa, rafforzamento dei legami transatlantici, contrasto all'immigrazione irregolare, dazi e guerra in Ucraina Tweet live su X

Comunicato congiunto Meloni-Macron dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "Impegno per un'Europa più forte e sovrana". "Forti convergenze" tra Italia e Francia "dall'auto all'energia". E su Kiev: "Sostegno incrollabile all'Ucraina" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/pol Tweet live su X

