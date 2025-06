Meloni e Macron? Sguardi intensi complicità… Quattro ore di incontro sembrava Temptation Island | hanno fatto anche il falò | l’ironia di Fiorello

Benvenuti nel mondo scintillante di “Radio2 Radio Show – La Pennicanza”! Preparati a vivere un’esperienza unica con Fiorello e Fabrizio Biggio, dove l’ironia si mescola alla musica e agli ospiti sorprendenti. Tra battute fulminanti e intermezzi esilaranti, oggi ci sarà spazio anche per Carlo Conti! Non perderti questo viaggio di tre giorni che promette risate e divertimento, e chissà, forse un ritorno imperdibile a ottobre!

Sarà in onda su RaiRadio2 fino a venerdì 6 giugno “ Radio2 Radio Show – La Pennicanza “, il programma radiofonico di Fiorello con Fabrizio Biggio. E poi? Forse il ritorno a ottobre. Tre giorni per godersi questo show irresistibile. Tra i momenti cult dell’episodio di oggi 4 giugno, la telefonata in diretta a Carlo Conti. Fiorello parte da una dichiarazione precedente del conduttore: “Cambiando azienda avrei guadagnato di più, ma sto bene in Rai”. “È un vero aziendalista – commenta ironizzando lo showman -. Pensate che ha tatuato ‘Roberto’ su una spalla e ‘Sergio’ sull’altra”. Scatta così la chiamata in diretta e a Fiorello viene un’idea: “ Puoi fare uno spot per il programma di Amadeus sul NOVE? ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it