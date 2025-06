Meloni e Macron fanno la pace per non essere travolti da Trump

...sia il segnale di una nuova era per l'Europa. Meloni e Macron, uniti contro l'ombra di Donald Trump, pongono le basi per un continente più resiliente. In un contesto globale sempre più polarizzato, questo incontro rappresenta non solo una tregua diplomatica, ma un'opportunità cruciale per ridefinire la leadership europea. Sarà interessante vedere se queste promesse si tradurranno in azioni concrete. La vera sfida inizia ora!

In un incipit folgorante, il comunicato congiunto dell’incontro tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron che si è tenuto ieri a Roma parla di «impegno comune per un’Europa più sovrana, più forte e più prospera». Se la politica avesse ancora qualcosa a che fare con la logica e con il senso delle parole, si dovrebbe pensare che una simile dichiarazione sia stata imposta dall’europeista Macron e subita come un’umiliazione dalla sovranista Meloni. Ma sarei pronto a scommettere che sia andata al contrario, che sia stata proprio un’idea di Meloni, o quanto meno un’idea che Meloni e il suo staff hanno accolto con sincero entusiasmo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Meloni e Macron fanno la pace per non essere travolti da Trump

Leggi anche questi approfondimenti

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

Segui queste discussioni su X

Meloni-Macron, incontro fiume a Palazzo Chigi: bilaterale di tre ore. Sul tavolo difesa, rafforzamento dei legami transatlantici, contrasto all'immigrazione irregolare, dazi e guerra in Ucraina Tweet live su X

Comunicato congiunto Meloni-Macron dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "Impegno per un'Europa più forte e sovrana". "Forti convergenze" tra Italia e Francia "dall'auto all'energia". E su Kiev: "Sostegno incrollabile all'Ucraina" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/pol Tweet live su X

Meloni ha fatto bene a scendere dalle barricate salviniane contro Macron e i “volenterosi” e a fare marcia indietro: l’interesse dell’Italia è di essere coprotagonista, non antagonista della Ue e dei principali partner. Macron è un leader che ha capito e ripetuto ch Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Meloni-Macron, dagli screzi al quasi amici: la pace nel nome di Trump

Secondo ilmessaggero.it: Donald Trump sarebbe stato decisivo. Seppur a sua insaputa. A far riscoppiare la scintilla tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni sarebbe stato infatti il tycoon, con una serie di mosse ...

Meloni-Macron, tre ore di faccia a faccia per siglare la pace

Da ansa.it: Il sostegno "incrollabile" all'Ucraina e la "forte convergenza" per imprimere una accelerazione all'agenda europea per la competitività, dall'automotive all'energia. E l'impegno, reciproco, a "coordin ...

Disgelo interessato. Trump incombe, Meloni e Macron capiscono che ignorarsi non conviene

Come scrive huffingtonpost.it: Ucraina, riarmo, dazi, affari. Dopo mesi di freddezza, tre ore di vertice. Convergenze su riarmo e coordinamento Ue sulla guerra commerciale con gli Usa, il ...