Meloni | Decisivo per tutela cittadini

Con l'approvazione del Dl Sicurezza, la premier Meloni segna un cambio di rotta nella protezione dei cittadini e delle fasce vulnerabili. Questo intervento non solo affronta le occupazioni abusive, ma riflette un trend crescente verso una sicurezza più incisiva in un contesto sociale complesso. È interessante notare come il governo punti a garantire un ambiente più sicuro per tutti, evidenziando l'importanza della legalità . La sicurezza è un tema fondamentale in questi tempi turbolenti.

14.25 Con l'approvazione definitiva del Dl Sicurezza "il governo compie un passo decisivo per rafforzare la tutela dei cittadini, delle fasce più vulnerabili e dei nostri uomini e donne in divisa". Così la premier Meloni sui social. "Interveniamo con determinazione - aggiunge - contro le occupazioni abusive, accelerando gli sgomberi e proteggendo famiglie,anziani e proprietari onesti". "Rafforziamo strumenti a disposizione delle Forze dell'ordine". "Legalità e sicurezza pilastri della libertà .Continueremo difenderli con determinazione".

