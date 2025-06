Meloni Con la Francia lavoriamo per un’Europa più sovrana e prospera

Un incontro storico: Meloni e Macron uniscono le forze per un'Europa sovrana e prospera. In un momento in cui le sfide globali si intensificano, la collaborazione tra Italia e Francia diventa cruciale. Entrambi i leader puntano a rafforzare l’Unione Europea, rispondendo così al crescente bisogno di unità e stabilità. Questo dialogo non è solo un passo avanti, ma un segnale forte di un futuro comune. Rimanete sintonizzati!

ROMA (ITALPRESS) – “ Nella serata di ieri, a Roma, ho avuto un lungo incontro con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, molto utile per rafforzare il dialogo e il coordinamento tra Italia e Francia di fronte alle crescenti sfide comuni. Come Nazioni fondatrici dell’Unione Europea, intendiamo lavorare insieme per un’Europa più sovrana, prospera e orientata alla pace, capace di tutelare i propri cittadini e i propri interessi”. Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Abbiamo riscontrato forti convergenze sull’agenda europea sulla competitività, sulla semplificazione normativa, sul tema degli investimenti pubblici e privati, della transizione energetica con piena neutralità tecnologica e sul sostegno a settori strategici come automotive, siderurgia, intelligenza artificiale, energie decarbonizzate rinnovabili così come nucleare e spazio – prosegue Meloni -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Meloni riceve Macron a Palazzo Chigi: tre ore di bilaterale Italia-Francia - L'incontro tra Meloni e Macron a Palazzo Chigi segna un passo importante nella nuova era di collaborazione tra Italia e Francia.

Comunicato congiunto Meloni-Macron dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "Impegno per un'Europa più forte e sovrana". "Forti convergenze" tra Italia e Francia "dall'auto all'energia". E su Kiev: "Sostegno incrollabile all'Ucraina" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/pol Tweet live su X

.#Francia e #Italia insieme per “Europa più sovrana e forte”, come da Trattato del #Quirinale. Asse a sostegno #Ucraina. Svolta #Meloni-#Macron. Avranno parlato anche di #Generali-#Natixis? Tweet live su X

