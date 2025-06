melegnano movida estiva torna la ztl in centro

La movida estiva a Melegnano si prepara a vivere un nuovo capitolo con il ritorno della ZTL! Questo provvedimento, attivo nei weekend, mira a rendere il centro più vivibile e a combattere la sosta selvaggia. Un passo importante per le città italiane che abbracciano il benessere urbano. Curiosi di scoprire come cambierà l'atmosfera delle vostre serate? Non vi resta che approfittarne e viverne i colori!

di Alessandra Zanardi MELEGNANO Per una città più vivibile, e per contrastare la sosta selvaggia nelle sere della movida, nel centro storico di Melegnano torna la Zona a traffico limitato. Il provvedimento, in vigore il venerdì e il sabato dalle 20 all’una di notte in via Conciliazione e in una parte di via Castellini, resterà attivo fino al 28 giugno, ma con ogni probabilità verrà prorogato per l’intera estate. L’obiettivo è liberare spazio per ciclisti e pedoni nelle sere del fine settimana, quando centinaia di giovani, ma non solo, si riversano in città. E dal prossimo 13 giugno, a delimitare l’area off limits alle auto non saranno più le transenne, come avvenuto finora, bensì le telecamere, che comporteranno un’emissione automatica delle multe a carico dei proprietari dei veicoli non autorizzati al transito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it