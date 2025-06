Mel b sorprende con il golden buzzer in america’s got talent 20

Mel B continua a stupire nel cuore della stagione 20 di America’s Got Talent! Con il suo inconfondibile golden buzzer, ha dato una nuova chance a talenti già amati, creando un'atmosfera di emozione e nostalgia. Questo gesto non solo celebra il potere delle seconde opportunità, ma si inserisce in un trend crescente di re-inclusione dei talenti nel panorama dello spettacolo, facendo vibrare le corde del cuore di milioni di fan. Non perdere i prossimi episodi!

La stagione 20 di America’s Got Talent prosegue con una serie di audizioni che riservano sorprese e ritorni significativi. Tra i momenti più attesi vi è il rientro di alcuni concorrenti già noti al pubblico, che hanno avuto successo grazie all’intervento del giudice Mel B, la quale ha premuto il golden buzzer per alcuni di loro. Questo articolo analizza in dettaglio uno dei ritorni più interessanti, ovvero quello dei Fratelli Messoudi, e il significato di questo evento nel contesto dello show. ritorno dei fratelli messoudi: una seconda opportunità per agt. il risultato del ritorno. I Fratelli Messoudi, originariamente presenti come trio durante la quattordicesima stagione di America’s Got Talent, sono tornati sul palco per tentare nuovamente di conquistare il pubblico e la giuria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Mel b sorprende con il golden buzzer in america’s got talent 20

