Meghan Markle Lilibet compie 4 anni | nuova foto inedita Ma Harry non c’è

Lilibet compie 4 anni e Meghan Markle celebra con foto inedite che rivelano il viso della piccola, ma senza Harry accanto. Questo evento non è solo un momento familiare, ma segna anche un trend: le mamme di corte, da Kate a Meghan, usano i social per avvicinare il pubblico ai loro bambini. Un modo per costruire una nuova narrazione familiare, lontana dai riflettori e vicino ai cuori!

Meghan Markle e Harry festeggiano i quattro anni della figlia Lilibet, nata il 4 giugno 2021. E per l’occasione la Duchessa del Sussex pubblica nuove foto della bimba in cui finalmente si intravvede il viso. Ma il Principe non è presente negli scatti. Meghan Markle come Kate Middleton, nuove foto per il compleanno di Lilibet. Meghan Markle copia Kate Middleton e per celebrare il compleanno della figlia Lilibet, ha condiviso su Instagram un paio di foto della bimba. Ancora una volta la moglie di Harry imita la tanto odiata cognata per apparire come una Duchessa. Visualizza questo post su Instagram Lilibet è la secondogenita di Harry e Meghan. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meghan Markle, Lilibet compie 4 anni: nuova foto inedita. Ma Harry non c’è

Approfondisci con questi articoli

Gli auguri di Meghan Markle per i 6 anni del figlio Archie: “Sei il nostro sole” - Nonostante le polemiche che circondano la loro vita pubblica, Meghan Markle e il principe Harry continuano a costruire la loro esistenza serena a Montecito, in California.

Segui queste discussioni su X

Meghan Markle e il Principe Harry in una crisi che cambierà le loro vite per sempre Un affascinante agente militare britannico e una bellissima spia francese rischiano la vita mentre una donna innocente è sotto processo #Italian https://bit.ly/FuturoItalyCron Tweet live su X

Il principe Harry sperava che la sua famiglia vedesse in Meghan Markle le stesse qualità della madre Diana. Le sorelle di Diana, però, non hanno mai approvato quel paragone. Lo zio Charles aveva persino consigliato di non affrettare il matrimonio | Da Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Harry e Meghan, la piccola principessa Lilibet compie 4 anni e si mostra (per la prima volta): i dolci scatti condivisi sui social

Si legge su msn.com: La principessa Lilibet, figlia secondogenita di Meghan Markle e del principe Harry, compie 4 anni. E per la prima volta una parte del suo viso viene mostrata sui social. La duchessa di Sussex ...

La figlia di Harry e Meghan compie 4 anni: foto inedite per il compleanno di Lilibet Diana

Lo riporta fanpage.it: Meghan Markle ha condiviso due adorabili foto per il compleanno di Lilibet Diana, la sua secondogenita. La piccola compie oggi 4 anni.

Meghan Markle condivide una foto inedita della principessa Lilibet per il suo compleanno (e svela un sogno speciale per il loro futuro)

Scrive grazia.it: La duchessa di Sussex pubblica immagini mai viste prima della principessa Lilibet per festeggiare il suo compleanno ...