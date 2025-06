Meghan Markle incinta balla in ospedale per partorire | il video virale per il compleanno di Lilibet

Un gesto spontaneo e pieno di gioia che ha conquistato il cuore dei fan di tutto il mondo! Meghan Markle, in attesa del secondo bebè, ha regalato un momento unico e divertente, ballando con Harry nella sala parto per accelerare il travaglio. Un ricordo speciale che celebra non solo la nascita di Lilibet, ma anche la loro voglia di vivere ogni istante con leggerezza. Continua a leggere...

Per celebrare i quattro anni della figlia Lilibet, Meghan Markle ha condiviso un momento intimo e divertente: il video di quando ballava con il principe Harry nella sala parto per accelerare il travaglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

