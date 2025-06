Meghan Markle festeggia sui social il quarto compleanno della figlia Lilibet Diana | Ogni giorno è più luminoso e migliore grazie a te

Meghan Markle ha reso omaggio alla sua piccola Lilibet, che compie quattro anni, con un affettuoso post su Instagram. “Ogni giorno è più luminoso grazie a te”, scrive la duchessa, mentre il mondo osserva con curiosità l'evoluzione della famiglia reale moderna. In un’epoca in cui celebriamo la connessione autentica, il messaggio di Meghan ci ricorda l’importanza delle radici e del legame tra genitori e figli. Non perdere l’occasione di scoprire come l’amore

La seconda figlia di Meghan e del principe Harry compie quattro anni. E la mamma duchessa ha voluto celebrarla postando su Instagram due nuove foto accompagnate da una tenera dedica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Meghan Markle festeggia sui social il quarto compleanno della figlia Lilibet Diana: «Ogni giorno è più luminoso e migliore grazie a te»

Altri articoli sullo stesso argomento

Gli auguri di Meghan Markle per i 6 anni del figlio Archie: “Sei il nostro sole” - Nonostante le polemiche che circondano la loro vita pubblica, Meghan Markle e il principe Harry continuano a costruire la loro esistenza serena a Montecito, in California.

Segui queste discussioni su X

Meghan Markle e il Principe Harry in una crisi che cambierà le loro vite per sempre Un affascinante agente militare britannico e una bellissima spia francese rischiano la vita mentre una donna innocente è sotto processo #Italian https://bit.ly/FuturoItalyCron Tweet live su X

Il principe Harry sperava che la sua famiglia vedesse in Meghan Markle le stesse qualità della madre Diana. Le sorelle di Diana, però, non hanno mai approvato quel paragone. Lo zio Charles aveva persino consigliato di non affrettare il matrimonio | Da Tweet live su X