mef per i btp green e 5 anni domanda a oltre 210 miliardi

Il mercato dei titoli di stato italiani si infiamma: con domanda record di oltre 210 miliardi di euro, il MEF ha annunciato il successo delle emissioni dei Btp Green e a cinque anni. Un risultato che sottolinea l'interesse crescente verso investimenti sostenibili e innovativi. Ma cosa significa davvero questa affluenza? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di questa storica operazione finanziaria.

La domanda per il Btp Green ottobre 2037 e il nuovo cinque anni ottobre 2030, collocati tramite sindacato di banche per rispettivamente cinque e 12 miliardi, è stata di "oltre 210 miliardi di euro". Lo comunica il Mef in una nota. L'emissione 'dual tranche' ha visto rendimenti pari al 2,768% per il cinque anni e del 3,692% per il Btp Green. 🔗 Leggi su Quotidiano.net