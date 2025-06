Medici di famiglia cercasi i manifesti apparsi a Napoli

A Napoli, i medici di famiglia sono in cerca di nuovi talenti! I manifesti giganti firmati Fimmg invitano i giovani medici a riflettere su un futuro cruciale per la sanità italiana. Con la crescente carenza di medici e l’aumento della domanda di assistenza, questa è l'occasione perfetta per fare la differenza. Scegliere oggi una carriera nella medicina di base significa contribuire attivamente al benessere della comunità!

L'iniziativa è firmata dalla Fimmg, che vuole sensibilizzare le nuove generazioni di medici in un momento che definito cruciale. Manifesti 6 metri per 3 campeggiano in questi giorni all'esterno delle principali Aziende ospedaliere e dei Policlinici universitari di Napoli. L'invito è diretto e chiaro: "Oggi hai l'opportunità di scegliere il tuo futuro, diventa un medico

Medici di famiglia, in Campania 60 milioni di prestazioni in un anno: "Molto oltre l’orario di studio" - Nel 2024, i medici di famiglia in Campania hanno fornito oltre 60 milioni di prestazioni, superando abbondantemente gli orari previsti.

Accordo tra Regioni e Governo: al via la riforma delle Case di comunità con medici di famiglia 7 giorni su 7. Le Regioni trovano l’accordo sulla riforma vincolando i medici di famiglia a prendervi parte per un numero congruo di ore. https://hubs.li/Q03p Tweet live su X

#Medici di famiglia e #pediatri: pronta la #riforma. Istituzione della #specializzazione, possibilità di optare per la #dipendenza o su forme di accreditamento. Resta rapporto fiduciario. Ecco la bozza con tutte le novità Tweet live su X

