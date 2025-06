Media il capo Consiglio sicurezza russo in visita in Corea Nord

Il clima geopolitico è in fermento: Sergey Shoigu, Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, è atterrato a Pyongyang per incontrare Kim Jong Un. Questa visita, la seconda in meno di tre mesi, sottolinea l'avvicinamento tra Russia e Corea del Nord, in un contesto globale sempre più polarizzato. Cosa bolle in pentola? L'alleanza strategica tra Mosca e Pyongyang potrebbe avere ripercussioni significative sui rapporti internazionali. Staremo a vedere!

Il Segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergey Shoigu, è arrivato oggi a Pyongyang, dove incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong Un: lo riporta la Tass. La missione, scrive l'agenzia di stampa, è stata ordinata dal presidente russo Vladimir Putin. Si tratta della seconda visita di Shoigu a Pyongyang in meno di tre mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, il capo Consiglio sicurezza russo in visita in Corea Nord

