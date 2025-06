Mazda MX-5 2025 | la prova della roadster che raddoppia

La Mazda MX-5 2025 è pronta a conquistare le strade italiane, raddoppiando le emozioni con due allestimenti speciali: uno elegante e uno sportivo. In un'epoca in cui il design e le prestazioni si intrecciano sempre di più, questa roadster rappresenta il perfetto equilibrio tra stile e adrenalina. Scopri come il nuovo modello celebra la tradizione, reinventandosi per attrarre una nuova generazione di appassionati. Non perdere l'occasione di provarla!

Arriva sulle strade italiane il model year 2025 di Mazda MX-5, declinato anche in due allestimenti speciali orientati all'eleganza o alla sportività. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mazda MX-5 2025: la prova della roadster che raddoppia

Argomenti simili trattati di recente

Mazda MX-5, la prova de Il Fatto.it – Le serie speciali Homura e Kazari sono pronte per l’estate – FOTO - Scopri le nuove Mazda MX-5 Homura e Kazari, pronte per l’estate. Le serie speciali offrono stile, sportività e raffinatezza, perfette per vivere la strada con brio.

Segui queste discussioni su X

Luigi Piccarozzi (@LuigiPiccarozzi) Tweet live su X

Claire Berry (@ClaireBerry44) Tweet live su X

morena cecchini (morens78@) Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mazda MX-5 2025: la prova della roadster che raddoppia

Da gazzetta.it: Arriva sulle strade italiane il model year 2025 di Mazda MX-5, declinato anche in due allestimenti speciali orientati all'eleganza o alla sportività ...

Mazda MX-5 2025: la guida su strada è sempre emozione pura. Tutti i dettagli delle nuove edizioni Kazari e Omura.

quotidianomotori.com scrive: MX-5 2025: test su strada delle nuove Kazari e Omura. Tutti i dettagli su guida, interni, motore 1.5, dotazioni e prezzi.

Mazda MX-5 elettrica, dopo i brevetti ecco i render di Autoexpress

Scrive automoto.it: Secondo quanto scoperto da Auto Express, Mazda ha depositato negli Stati Uniti dei brevetti che mostrano chiaramente un’inedita MX-5 a propulsione elettrica. Un passaggio storico, che però sembra ...