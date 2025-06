Preparatevi a tornare nel cuore pulsante di Maxton Hall, dove passioni, segreti e drammi si intrecciano in un mix irresistibile. La stagione 2 di "Maxton Hall – Il mondo tra di noi" promette emozioni ancora più forti e colpi di scena sorprendenti. Dal 7 novembre, tutto questo vi aspetta su Prime Video: siete pronti a scoprire cosa succederà tra queste mura? La vera avventura sta per ricominciare.

A partire dal 7 novembre, la seconda stagione della serie originale Maxton Hall – Il mondo tra di noi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo. Inoltre, il primo teaser di Maxton Hall promette emozioni intense e colpi di scena drammatici, offrendo un’anteprima esclusiva sugli sviluppi che riguardano la storia tra Ruby e James. La prossima stagione sarà basata sul secondo volume della serie di romanzi bestseller Save You dell’autrice Mona Kasten. Maxton Hall – Il mondo tra di noi – Seconda stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it