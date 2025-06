Maxton Hall - Il mondo tra di noi 2 | il teaser trailer annuncia la data di uscita dei nuovi episodi

Se sei appassionato di drammi adolescenziali e storie emozionanti, la stagione 2 di Maxton Hall - Il mondo tra di noi sta per tornare! Dopo un teaser intrigante, l’attesa è quasi finita: dal 7 novembre potrai rivivere le avventure dei protagonisti su Prime Video. Prepara popcorn e cuore, perché questa nuova stagione promette colpi di scena e emozioni senza precedenti. Non perdere l’appuntamento con il ritorno di una serie che ha saputo conquistare i fan di tutto il mondo!

Bisognerà attendere fino a novembre prima di poter vedere in streaming su Prime Video gli episodi della stagione 2 di Maxton Hall - Il mondo tra di noi. Prime Video ha condiviso un teaser trailer della stagione 2 di Maxton Hall - Il Mondo Tra Di Noi, annunciando che la serie prodotta in Germania tornerà in streaming dal 7 novembre. I protagonisti delle puntate sono Harriet Herbig-Matten Damian Hardung nei ruoli degli studenti Ruby e James. Cosa racconterà Maxton Hall 2 Nel teaser del secondo capitolo della storia raccontata in Maxton Hall - Il mondo tra di noi si vede Ruby mentre guarda James, impegnato a divertirsi contro altre ragazze. 🔗 Leggi su Movieplayer.it