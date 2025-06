Maxirissa all' Arenella esplosi colpi di pistola

Notte da incubo all'Arenella: una maxirissa ha trasformato il quartiere in un campo di battaglia, con colpi di pistola che hanno risuonato tra le strade. Questo episodio inquietante si inserisce in un trend crescente di violenza urbana, sollevando interrogativi sulla sicurezza nelle nostre città . Gli abitanti, spaventati e increduli, raccontano di urla e caos. Come possiamo proteggere i nostri spazi di vita? È tempo di riflessione e cambiamento.

Notte di follia all'Arenella dove in tarda serata è scoppiata una megarissa che avrebbe coinvolto molte persone. Diversi abitanti del quartiere hanno sentito chiaramente esplodere almeno un colpo di pistola. Qualcuno sui social ha riferito di gente che correva, urla e bidoni rovesciati. Sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Š Napolitoday.it - Maxirissa all'Arenella, esplosi colpi di pistola

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, maxi rissa in piazza Arenella: la polizia spara in aria

Segnala ilmattino.it: Una maxi rissa è scoppiata questa sera in piazza Arenella al Vomero. Secondo una prima ricostruzione erano molte le persone che sono state coinvolte al punto che la polizia, quando ...

Maxi rissa al McDonald’s di Sant’Anastasia (Napoli). Scontro armato tra 20 ragazzi: due gravissimi

Da quotidiano.net: Napoli, 29 ottobre 2023 – Maxi rissa violenta nel Napoletano, 20 giovani coinvolti nell’aggressione scoppiata intorno alle 5 davanti al McDonald’s di Sant'Anastasia. Esplosi dei colpi di ...

Napoli, maxi rissa al Vomero a colpi di caschi e sedie prese ai tavolini dei bar: allarme movida violenta

Lo riporta leggo.it: Venerdì sera a piazza Vanvitelli, al Vomero, è esplosa una rissa che ha coinvolto una decina di giovani che si sono affrontati per strada armati di caschi e di sedie recuperate dai tavolini dei bar.