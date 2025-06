maxima d olanda radiosa a praga con l abito modificato all ultimo minuto

Maxima d’Olanda, radiosa a Praga, ha incantato tutti con il suo stile impeccabile durante la visita di Stato. Modificando all’ultimo minuto il suo abito bianco, ha dimostrato che anche i dettagli più piccoli fanno la differenza. La sua eleganza senza tempo e il tocco di audacia sono il perfetto esempio di come la moda possa parlare più delle parole. Sicuramente, questa visita resterà nella memoria come uno dei momenti più glamour dell’anno.

Maxima d'Olanda sa come attirare l'attenzione con il suo stile. Durante la sua visita di Stato nella Repubblica Ceca con Re Guglielmo Alessandro, ha dimostrato ancora una volta di essere una delle reali meglio vestite al mondo. Ha scelto un elegante abito bianco dalla silhouette aderente, con maniche a tre quarti e lunghezza midi, che aveva già indossato in precedenza. Il look monocromatico, semplice ma sofisticato, ha messo in risalto la sua figura e le ha fatto guadagnare punti per il suo impegno a favore della moda circolare. Non è la prima volta che Maxima rielabora capi del suo guardaroba per dar loro nuova vita, una tendenza che ha ormai preso piede tra le royal.