Maxi tamponamento sulla Nola-Villa Literno | otto auto coinvolte tre giovani gravi

Un maxi tamponamento sulla Nola-Villa Literno ha scosso la serata del 3 giugno, con otto auto coinvolte e tre giovani gravemente feriti. Il traffico, già un incubo quotidiano, è andato in tilt, sottolineando quanto sia urgente affrontare il tema della sicurezza stradale. Questo incidente ci ricorda l’importanza di prestare attenzione alla guida e ai segnali stradali, in un contesto di strade sempre più affollate. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti su questa triste vicenda.

Traffico in tilt ieri sera, martedì 3 giugno, sulla Nola-Villa Literno, all’altezza dello svincolo di Carinaro. Intorno alle 20.30 un violento incidente ha coinvolto almeno otto auto, provocando il ferimento grave di tre giovani tra i 25 e i 30 anni. Le cause del maxi tamponamento sono ancora. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Maxi tamponamento sulla Nola-Villa Literno: otto auto coinvolte, tre giovani gravi

