Maxi rissa in piazza Arenella | la polizia spara in aria per disperdere i violenti

Un'altra sera di paura a Napoli: una maxi rissa in piazza Arenella ha portato la polizia a sparare in aria per riportare l'ordine. Questi episodi, sempre più frequenti, sollevano interrogativi sulla sicurezza nelle nostre città e sull’impatto della movida notturna. Chi si ferma a riflettere su come garantire divertimento e sicurezza? La risposta è urgente, ma il dibattito è acceso. Cosa ne pensi?

Scene di panico e tensione altissima nella serata di ieri, martedì 3 giugno poco prima della mezzanotte, in piazza Arenella, nel cuore del quartiere Vomero, dove una maxi rissa ha coinvolto decine di persone.

Far west in piazza Venezia: rissa tra stranieri con lancio di sedie e feriti (VIDEO) - Lo scorso sabato 17 maggio, piazza Venezia si è trasformata in un vero e proprio Far West durante una violenta rissa tra stranieri, documentata anche in un video.

