Maxi-incendio all’Università della Tuscia paura a Viterbo Le fiamme fuori controllo e i prodotti chimici | prof e studenti evacuati dalla facoltà di Agraria – Il video

Un maxi incendio ha colpito l'Università della Tuscia, scatenando il panico tra studenti e docenti. Le fiamme, alimentate da sostanze chimiche, hanno costretto all'evacuazione la facoltà di Agraria. Questo evento drammatico ci ricorda quanto sia cruciale garantire la sicurezza nei laboratori universitari, soprattutto in un periodo in cui la ricerca scientifica è fondamentale per il progresso. Rimanete aggiornati: la situazione è ancora in evoluzione.

Un incendio è divampato nella sede della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo. Il rogo è divampato poco dopo le dieci, secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbero partite dal tetto dell’edificio di Agraria per poi essere alimentate dalle sostanze infiammabili contenute nei laboratori di chimica e genetica. Sarebbero presenti all’interno dell’edificio 500 litri di etanolo e bombole di protossito di azoto. Secondo quanto si apprende studenti, docenti e personale sarebbero stati allontanati da uffici e aule del polo di Riello. Sul posto i vigili del fuoco. Il vasto incendio nel polo del Riello dell’Università della Tuscia ha costretto a procedere all’immediata evacuazione di chi si trovava negli uffici e nelle aule. 🔗 Leggi su Open.online

