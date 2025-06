Maxi impianto fotovoltaico a Montecastrilli | Provincia di Terni sempre coinvolta nessun passaggio è stato saltato

Il maxi impianto fotovoltaico a Montecastrilli, in provincia di Terni, continua a far discutere tra sostenitori e oppositori, con la Provincia sempre coinvolta e pronta a garantire trasparenza. Dopo aver espresso parere favorevole e inviato le proprie osservazioni il 18 settembre 2024, nessun passaggio è stato saltato nel percorso autorizzativo. Lo scontro sull’autorizzazione per l’impianto agrivoltaico si intensifica, evidenziando l’equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela del territorio.

“La Provincia è sempre stata coinvolta, ha espresso parere favorevole e ha inviato le sue osservazioni il 18 settembre 2024. Nessun passaggio è stato saltato”. Continua lo scontro sull’autorizzazione per la realizzazione di un impianto agrivoltaico nei Comuni di Montecastrilli, San Gemini e Narni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Maxi impianto fotovoltaico a Montecastrilli: “Provincia di Terni sempre coinvolta, nessun passaggio è stato saltato”

Scopri altri approfondimenti

EnergyPOP arriva a Catania, inaugurato a Librino il nuovo impianto fotovoltaico sociale - Oggi, Catania festeggia l'inaugurazione di un innovativo impianto fotovoltaico sociale a Librino, frutto della collaborazione tra Ikea Italia, AzzeroCO2 e Legambiente.

Segui queste discussioni su X

#ComuneGasperina COMUNITÀ ENERGETICA ? Si può aderire alla comunità energetica di Gasperina. L'adesione è gratuita e, nel caso di consumatore, non è necessario essere in possesso di un impianto fotovoltaico. Tweet live su X

Non tutte le #aziende possono installare un impianto fotovoltaico ma tutte possono scegliere di utilizzare energia #rinnovabile. Con il #fotovoltaicovirtuale #Energit, anche chi non ha superfici disponibili può accedere ai vantaggi dell’#energiasolare https://en Tweet live su X