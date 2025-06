Mauro Lovisa i beni dell' ex presidente all' asta | la casa di Rauscedo e l' azienda di famiglia a un prezzo base di oltre 78 milioni

La storia di Mauro Lovisa, ex presidente del Pordenone Calcio, si tinge di malinconia e determinazione. I suoi beni, tra cui la storica casa di Rauscedo e l'azienda di famiglia, saranno messi all'asta a un prezzo base di oltre 78 milioni. Un sacrificio che riflette il profondo legame tra passione sportiva e realtà economica. Come spesso accade nel mondo del calcio, il sogno può trasformarsi in una dura realtà. La fede neroverde continua a resistere.

PORDENONE - I beni di famiglia sacrificati sull?altare del?dio calcio? e di una?fede? neroverde senza eguali. È capitato al vulcanico presidente che per tre. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Mauro Lovisa, i beni dell'ex presidente all'asta: la casa di Rauscedo e l'azienda di famiglia a un prezzo base di oltre 7,8 milioni

Segui queste discussioni su X

Decima puntata del format gialloblù “A Tutto Stabia” https://ssjuvestabia.it/blog/decima-puntata-del-format-gialloblu-a-tutto-stabia/… #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps Tweet live su X

Erica Calissi (@adalakalissi) Tweet live su X

Veronica Grembi (@VgrembiV) Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mauro Lovisa chiarisce: «Io indagato come socio, sono sereno al 100 per cento»

Si legge su ilgazzettino.it: Nell'elenco delle persone indagate nell'ambito dell'indagine che ieri mattina si è concentrata anche alla coop Cantina Rauscedo c'è anche il nome di Mauro Lovisa, vertice della Vitis ...

L'altro bersaglio: Mauro Lovisa

Secondo ilgazzettino.it: Il viaggio prosegue in borgo sant'Antonio. Siamo vicino alla banca e sul palo c'è finito un altro personaggio: Mauro Lovisa, al centro delle polemiche per il fallimento del Pordenone Calcio.

Pordenone, Lovisa: "La stagione deve finire sul campo. A lavoro per una struttura ricettiva"

m.tuttomercatoweb.com scrive: Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, dalle colonne de Il Gazzettino è tornato a parlare dell’ipotesi di una ripresa del campionato cadetto: "Questa è una stagione da completare sul campo. Solo così ...