Mauro Corona l' appello al voto per il referendum | Cinque Sì

Mauro Corona, con la sua inconfondibile passione, lancia un appello chiaro: "Cinque sì al referendum". In un momento in cui la partecipazione democratica è più cruciale che mai, la sua voce si unisce a un coro crescente di cittadini pronti a farsi sentire. La sfida per il futuro del lavoro e della cittadinanza è aperta: non lasciamola sfuggire. Ogni voto conta e può cambiare il corso della nostra società. Sarai dei nostri?

«Certo che vado a votare, cinque sì vado a votare». Mauro Corona ieri, martedì 3 giugno, ha risposto così a Bianca Berlinguer, a È sempre Cartabianca, su Rete 4, lanciando un appello al voto per i referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza. «Mi fa ribrezzo che quando alla destra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Mauro Corona, l'appello al voto per il referendum: «Cinque Sì»

