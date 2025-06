Maurizio Mattioli racconta la sua rinascita | ‘Così ho perso 42 chili’

Maurizio Mattioli apre il suo cuore e svela come abbia rinato da dentro fuori, perdendo 42 chili grazie a un coraggioso intervento di sleeve gastrectomy. Dopo anni di tentativi falliti con le diete, ha scelto di affrontare la sfida più grande, riscoprendo la forza di cambiare vita. La sua storia è un esempio di perseveranza e speranza: perché a volte, per ritrovare se stessi, bisogna fare un passo audace.

‘Le diete non funzionavano, con l’intervento ho perso peso’. ROMA – Una trasformazione radicale, frutto di una scelta difficile ma necessaria. L’attore Maurizio Mattioli ha raccontato a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, il percorso che lo ha portato a perdere 42 chili grazie a un intervento di sleeve gastrectomy. ‘Mangiavo compulsivamente, avevo paura per la mia salute’. Maurizio Mattioli, noto per il ruolo di Augusto Cesaroni nella celebre serie Mediaset, ha spiegato di aver lottato a lungo con un’alimentazione disordinata: «Mangiavo anche cinque etti di pasta al giorno, sempre con il pane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it