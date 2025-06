Maurizio Mattioli dimagrito a La volta buona | Costretto a operarmi

Maurizio Mattioli, storico attore e comico romano, ha affrontato una sfida epica: perdere 42 chili e riconquistare la salute. Ospite di "La Volta Buona" con Caterina Balivo, ha condiviso il suo percorso difficile, reso ancora più complicato da un intervento chirurgico necessario. La sua storia è un inno alla determinazione e alla forza di volontà , dimostrando che, anche nelle difficoltà più grandi, la speranza può portare a una rinascita...

Maurizio Mattioli è dimagrito, ha perso 42 chili. Ospite de La volta buona di Caterina Balivo, nel talk dedicato alla salute e il benessere, ha raccontato il suo calvario: perdere peso non è mai stato facile per l’attore e comico romano che, alla fine, è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Un’operazione che gli ha stravolto la vita, in meglio. Come è dimagrito Maurizio Mattioli. Maurizio Mattioli è sempre stato sovrappeso e nessuna dieta gli ha mai permesso di trovare il suo peso ideale, quello che lo faceva stare bene con se stesso. Ne ha provate tante e diverse ma nessuna ha mai portato ai risultati sperati. 🔗 Leggi su Dilei.it